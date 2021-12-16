КНБ провел спецоперацию в Кызылординской области

Фото: КНБ РК

8 декабря ДКНБ по Кызылординской области совместно с прокуратурой региона провел спецоперацию по пресечению деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта сайгачьих рогов. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

При попытке реализации крупной партии дериватов задержаны двое жителей региона, организовавших криминальную схему. Изъято 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 кг.

Для их получения браконьерами были убиты 1174 особи сайги. Ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 5 млрд тенге. Также нанесен значительный урон популяции животных в Казахстане.

Фото: КНБ РК

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: КНБ РК

В рамках досудебного расследования по п.2 ч.3 ст.339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами) проводится комплекс мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности, наличию у фигурантов дополнительных партий сайгачьих рогов.

Напомним, ранее сообщалось, что в сотрудники КНБ задержали в Жанаозене преступную группу с арсеналом оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947221-knb-provel-spetsoperatsiyu-v-kyzylordinskoy-oblasti/