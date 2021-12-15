Сотрудника акимата подозревают в подделке документов в Туркестанской области

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В Туркестанской области сотрудника районного акимата подозревают в подделке документов, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В дежурную часть Сузакского РОП поступило сообщение из акимата по факту подделки документов. После чего стражи порядка провели всестороннюю проверку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выявили сотрудника районного акимата, который занимался незаконными делами с использованием служебного положения.

Подозреваемого доставили в полицию. Выяснилось, что госслужащий подделал документы о предоставлении кредита на приобретение жилья за счет государства.

Данный факт зарегистрирован по статье 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Сейчас проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947046-sotrudnika-akimata-podozrevayut-v-poddelke-dokumentov-v-turkestanskoy-oblasti/