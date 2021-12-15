Экс-акима приговорили к штрафу в 59,4 млн тенге за взятку в Алматинской области

Серикжан Ерекешев. Фото: instagram.com/serikzhan.kazievich

Вынесен приговор бывшему акиму Талгарского района Серикжану Ерекешеву и экс-руководителю отдела ЖКХ Талгарского района Аскару Шамаеву. Их обоих признали виновными в коррупции и приговорили к крупному штрафу. Об этом сообщается на .

"21 и 23 января 2021 года Ерекешев и Шамаев, вступив в предварительный сговор, используя свои служебные полномочия в части осуществления контроля за процессом государственных закупок, по ранее заключенным договорам за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, то есть за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, получили от директора ТОО А. деньги в виде взятки на общую сумму 1 980 000 тенге", - сообщили в суде.

Отмечается, что вина экс-чиновников была полностью доказана.

Гособвинение запросило для экс-акима и экс-главы отдела ЖКХ наказание в виде 7 лет колонии. Но в итоге обоих мужчин приговорили к штрафу. Экс-аким должен выплатить штраф в тридцатикратном размере от суммы взятки, то есть 59,4 млн тенге, а экс-глава отдела ЖКХ - штраф в 15-кратном размере, то есть 29,7 млн тенге.

Объясняется, что при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства:

раскаяние в содеянном;

наличие онкологического заболевания 4-й степени у подсудимого Ерекешева;

наличие инвалидности;

наличие малолетнего ребенка;

активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения и положительные характеристики.

"Обстоятельством, отягчающим ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им профессиональную клятву", - добавили в суде.

Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в январе текущего года появилась информация о том, что аким Талгарского района Серикжан Ерекешев не вышел на работу после слухов о задержании.

Позже в Антикоррупционной службе подтвердили, что в отношении должностных лиц акимата проводится досудебное расследование по факту получения взяток. Главу района поместили под стражу. Речь шла о сумме в 10 млн тенге.

В начале октября стало известно, что с августа над экс-акимом идет суд по делу о получении взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946978-eks-akima-prigovorili-k-shtrafu-v-594-mln-tenge-za-vzyatku-v-almatinskoy-oblasti/