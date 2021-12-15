Экс-акима приговорили к штрафу в 59,4 млн тенге за взятку в Алматинской области

Вынесен приговор бывшему акиму Талгарского района Серикжану Ерекешеву и экс-руководителю отдела ЖКХ Талгарского района Аскару Шамаеву. Их обоих признали виновными в коррупции и приговорили к крупному штрафу. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Талгарского районного суда.
"21 и 23 января 2021 года Ерекешев и Шамаев, вступив в предварительный сговор, используя свои служебные полномочия в части осуществления контроля за процессом государственных закупок, по ранее заключенным договорам за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, то есть за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, получили от директора ТОО А. деньги в виде взятки на общую сумму 1 980 000 тенге", - сообщили в суде.
Отмечается, что вина экс-чиновников была полностью доказана.
Гособвинение запросило для экс-акима и экс-главы отдела ЖКХ наказание в виде 7 лет колонии. Но в итоге обоих мужчин приговорили к штрафу. Экс-аким должен выплатить штраф в тридцатикратном размере от суммы взятки, то есть 59,4 млн тенге, а экс-глава отдела ЖКХ - штраф в 15-кратном размере, то есть 29,7 млн тенге.
Объясняется, что при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства:
- раскаяние в содеянном;
- наличие онкологического заболевания 4-й степени у подсудимого Ерекешева;
- наличие инвалидности;
- наличие малолетнего ребенка;
- активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения и положительные характеристики.
"Обстоятельством, отягчающим ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им профессиональную клятву", - добавили в суде.
Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, в январе текущего года появилась информация о том, что аким Талгарского района Серикжан Ерекешев не вышел на работу после слухов о задержании.
Позже в Антикоррупционной службе подтвердили, что в отношении должностных лиц акимата проводится досудебное расследование по факту получения взяток. Главу района поместили под стражу. Речь шла о сумме в 10 млн тенге.
В начале октября стало известно, что с августа над экс-акимом идет суд по делу о получении взятки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946978-eks-akima-prigovorili-k-shtrafu-v-594-mln-tenge-za-vzyatku-v-almatinskoy-oblasti/