Главу отдела акимата Кентау выпустили под залог в 70 млн тенге

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В Туркестанской области следователи территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу направили в суд ходатайство на заключение под стражу 33-летнего руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кентау Алибека Бабаева, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на Cпециализированный следственный суд Туркестана.

По материалам обвинения, Алибек Бабаев, являясь руководителем отдела акимата Кентау, использовал свое служебное положение для хищения чужого имущества. Тем самым государственному бюджету был причинен ущерб в размере 58,5 млн тенге.

Ему инкриминируют ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В суде чиновник заявил, что не согласен с ходатайством следователей, он не уклонялся от досудебного расследования, полностью восстановил незавершенные работы, указанные в акте проверки, которая служит основанием для обвинения.

На данный момент материального ущерба для государства нет.

Суд, принимая во внимание, что обвиняемый возместил материальный ущерб, назначил ему залог в 70 млн тенге.

В итоге Алибек Бабаев помещен под домашний арест на два месяца под залог своего движимого и недвижимого имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946947-glavu-otdela-akimata-kentau-vypustili-pod-zalog-v-70-mln-tenge/