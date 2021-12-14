Смартфоны на миллиард тенге хотели ввезти в Казахстан из Кыргызстана (фото, видео)

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

Смартфоны известных марок, а также другие гаджеты пытались ввезти на территорию Казахстана из Кыргызстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Накануне, 13 декабря, работники управления экспортного контроля ДГД по Жамбылской области совместно с пограничной службой КНБ и сотрудниками ДЭР региона провели мероприятия по пресечению факта ввоза контрабанды.

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

Смартфоны, планшеты и смарт-часы пытались провезти в Казахстан в тайнике. В ходе операции было изъято свыше 2 тыс. смартфонов, 124 планшета, 451 экземпляр смарт-часов производства компании Apple, а также другие гаджеты известных брендов. Данные товары были без сопроводительных документов.

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

По подсчетам специалистов, стоимость груза составляет более 1 млрд тенге.

Данный факт зарегистрирован в КУИ департамента пограничной службы Жамбылской области и передан в ДЭР для дальнейшего принятия процессуального решения.

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

Тайник. Фото: КГД МФ РК

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946896-smartfony-na-milliard-tenge-hoteli-vvezti-v-kazahstan-iz-kyrgyzstana-foto-video/