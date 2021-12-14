Пакет с 2 млн тенге отобрали у мужчины на улице в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные стражи порядка по "горячим следам" задержали двух подозреваемых в грабеже мужчин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Преступление произошло ночью на пересечении улиц Туркестан и Жанибек Керей хандар. Потерпевший рассказал, что вышел из гостиничного комплекса, к нему подбежали двое и, угрожая, отобрали пакет с деньгами. В пакете находилось 2 млн тенге.

Вскоре полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 24 и 26 лет. В ходе личного досмотра у задержанных нашли денежные средства. Они были изъяты.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946846-paket-s-2-mln-tenge-otobrali-u-muzhchiny-na-ulitse-v-nur-sultane/