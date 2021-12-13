Один из фигурантов дела Astana LRT вышел на свободу под подписку о невыезде

Сегодня, 13 декабря, стало известно о том, что один из осужденных по делу Astana LRT Талгат Ашим вышел на свободу. В данный момент он находится под подпиской о невыезде, передает NUR.KZ.
Об этом на своей личной странице в Facebook сообщил известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков, который представлял интересы Ашима в суде.
"Мой клиент Талгат на свободе! Он вышел на подписку о невыезде. Спасибо всем, кто нас поддерживал!", - говорится в посте.
Напомним, что приговор по делу Astana LRT был вынесен в мае текущего года. Талгат Ашим находился среди осужденных.
В августе адвокат Ашима заявил, что у его клиента случился сердечный приступ. Кроме того, Талгат Ашим был в числе осужденных, объявивших голодовку в конце сентября.
7 октября стало известно об отмене решения суда. Позже судья апелляционной инстанции Нур-Султана объяснил, почему наказание было решено отменить.
Также недавно главу АПК спросили о розыске Талгата Ардана и Каната Султанбекова: депутаты посчитали, что фигурантов нет в списках Интерпола.
Сегодня в Антикоре назвали причину, по которой обоих подозреваемых действительно нельзя найти в списке разыскиваемых на сайте Интерпола.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946774-odin-iz-figurantov-dela-astana-lrt-vyshel-na-svobodu-pod-podpisku-o-nevyezde/