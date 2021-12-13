Обрез нашли полицейские у жителя Карагандинской области

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Стражи порядка обнаружили у жителя Карагандинской области обрез, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сотрудники отдела полиции города Приозерска 9 декабря вечером на одной из улиц заметили мужчину, который попытался скрыться, забежав в подъезд заброшенного многоквартирного дома.

49-летний мужчина все же был задержан. Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у него обрез одноствольного охотничьего ружья 1957 года выпуска с удаленными номерами.

В связи с этим назначена баллистическая экспертиза.

По данному факту было начато уголовное дело по статье 287 УК РК. Ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946739-obrez-nashli-politseyskie-u-zhitelya-karagandinskoy-oblasti/