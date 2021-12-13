Разыскиваемого более 20 лет за изнасилование мужчину задержали в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Акмолинской области в рамках ОПМ "Мигрант" задержали пятерых преступников, находившихся в межгосударственном розыске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В частности, в Кокшетау задержан уголовный преступник, разыскиваемый с 2000 года УМВД России по городу Сургуту за совершение преступления, предусмотренного ст.131 ч.3 УК РФ (Изнасилование). Это 52-летний гражданин Казахстана.

Также на территории Есильского района установлен 37-летний уроженец Акмолинской области, которого искали полицейские Набережных Челнов за совершение преступления по ст.158 ч.2 УК РФ.

Всего с начала года в регионе разыскан 71 уголовный преступник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946694-razyskivaemogo-bolee-20-let-za-iznasilovanie-muzhchinu-zaderzhali-v-kokshetau/