Скотокрады отстреливали и разделывали домашних животных в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Предполагаемых скотокрадов задержали сотрудники полиции в Костанайской области. Стражи порядка считают, что они отстреливали домашний скот, а после разделывали его на месте, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Часть обратившихся в полицию граждан находили остатки своего скота с признаками огнестрела. По информации полицейских, добытое мясо скотокрады продавали в магазины или скупщикам.

В одном из фактов злоумышленники похитили двух баранов прямо с надворной пристройки.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 5 человек.

По информации стражей порядка, в настоящее время доказаны 3 факта скотокрадства на территории Амангельдинского района и 3 факта в Аркалыке. Общая сумма ущерба составляет более 5 млн тенге.

У одного из подозреваемых в ходе обыска были изъяты вещественные доказательства, в том числе незарегистрированное гладкоствольное оружие ИЖ-12 и патроны к нему. Назначена баллистическая экспертиза.

Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946689-skotokrady-otstrelivali-i-razdelyvali-domashnih-zhivotnyh-v-kostanayskoy-oblasti/