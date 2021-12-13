Взорвали банкомат в Алматы и похитили 19 млн тенге: задержан еще один подозреваемый

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минувшим летом в Алматы вынесли приговор двум мужчинам, которые взорвали банкомат и украли оттуда 19 млн тенге. Сегодня на брифинге МВД глава управления комитета административной полиции Багланбек Айтпаев сообщил, что по этому же делу задержан еще один подозреваемый, передает корреспондент NUR.KZ.

Айтпаев отметил, что в Казахстане с начала 2021 года наблюдается снижение числа уголовных правонарушений в общественных местах на 6% - с 41,6 тыс. до 39 тыс., на улице на 13% - с 20,8 тыс. до 18,2 тыс.

По словам главы управления, для поддержания должного уровня безопасности на улицах и в других общественных местах c 5 по 11 декабря в стране проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". За это время полицейские задержали 125 граждан, значившихся в розыске, и 269 человек, состоящих на учете.

"В Семее сотрудниками ДП Алматы и Восточно-Казахстанской области задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске, который в Алматы в группе лиц путем закачивания газа совершили подрыв банкомата, откуда похитили крупную сумму денег - 19 млн 276 тыс. тенге", - проинформировал Айтпаев.

В Павлодаре удалось задержать мужчину, находившегося в межгосударственном розыске за двойное убийство, совершенное в 1997 году на территории Российской Федерации.

Напомним, в декабре 2020 года в Алматы несколько человек при помощи газа и кислорода взорвали уличный банкомат и похитили оттуда больше 19 млн тенге. В июне этого года двоим мужчинам вынесли приговор по этому делу - их приговорили к пяти годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946644-vzorvali-bankomat-v-almaty-i-pohitili-19-mln-tenge-zaderzhan-esche-odin-podozrevaemyy/