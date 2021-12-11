Пила "спиртовую настойку": автоледи сбила насмерть пенсионера в Алматинской области

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На трассе неподалеку от Алматы 58-летняя автоледи сбила 74-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области, ДТП произошло на трассе "Туздыбастау-Белбулак" в Талгарском районе.

В момент происшествия 74-летний пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса авто марки Mitsubishi, за рулем которого находилась 58-летняя местная жительница.

Медосвидетельствование выявило у автоледи алкогольное опьянение. Ее поместили под стражу, а машину отправили на штрафстоянку.

В ведомстве отметили, что задержанная заявила, будто не употребляла алкоголь. В своих показаниях она указала, что принимала лекарственную настойку, в основу которой якобы входит сок алоэ и спирт.

В полиции сообщили, что проверят данную информацию и назначили все необходимые экспертизы.

Расследование по факту наезда на пешехода проводится по части 3 статьи 345-1 УК РК.

В случае признания вины женщине грозит ограничение либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946498-pila-spirtovuyu-nastoyku-avtoledi-sbila-nasmert-pensionera-v-almatinskoy-oblasti/