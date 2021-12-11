Убийство двух сестер в Омске: подозреваемого задержали в Павлодаре

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В Павлодаре полицейские задержали мужчину, разыскиваемого на протяжении 24 лет. Его подозревают в убийстве двух сестер в Омске, об этом сообщается на официальной странице ДП области в Instagram.

Как рассказали полицейские, мужчина 24 года скрывался от органов следствия. Его удалось вычислить благодаря бдительности сотрудника миграционной службы.

"54-летний гражданин Республика Казахстан, подозреваемый в убийстве двух сестер на территории Российской Федерации, был установлен сотрудником полиции при приеме документов по определению гражданства. Подполковник полиции опознала мужчину по ориентировке",- сообщил глава ДП Павлодарской области Нурлан Масимов.

Как рассказал полицейский, двойное убийство было совершено в марте 1997 года в Омске. По версии следствия, в ходе ссоры мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову 25-летней девушки, и нанес ножевые ранения ее 22-летней сестре. От полученных травм обе скончались на месте.

"После совершения тяжкого преступления мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. В настоящее время направлено уведомление инициатору розыска - УМВД России по Омской области", - сообщили в полиции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946473-ubiystvo-dvuh-sester-v-omske-podozrevaemogo-zaderzhali-v-pavlodare/