960 тонн бензина на 230 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

Кадр из видео: АФМ РК

В Туркестанской области пресечена попытка незаконного вывоза из Казахстана в Кыргызстан 960 тонн бензина марки АИ-92 под видом газового конденсата. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Баррель" на железнодорожной станции Манкент пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Кыргызстан 960 тонн бензина марки АИ-92.

Следствие установило, что ГСМ планировали провезти в цистернах под видом газового конденсата.

Общая сумма бензина составляет 229 миллионов тенге. Сейчас по данному факту проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946415-960-tonn-benzina-na-230-mln-tenge-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana/