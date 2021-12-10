Автомобиль угнали со свадьбы в Талгаре

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Пьяный алматинец без прав угнал автомобиль со свадьбы в Талгаре. Остановили его ночью 28 ноября по улице Ломоносова, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка остановили в Талгаре Toyota Camry. При проверке документов сотрудники предположили, что 28-летний житель Алматы находится в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование подтвердило их подозрения.

Выяснилось, что 15 апреля текущего года молодой человек был лишен водительских прав на 7 лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.346 ч.1 УК РК (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения).

Кроме того, оказалось, что мужчина угнал Toyota Camry. По его словам, он был на свадьбе, где взял оставленные на столе ключи, и уехал.

Теперь в отношении парня возбуждено дело и по ст.200 ч.1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

"7 декабря дознавателем оба уголовных дела соединены в одно, после чего материалы в электронном формате с обвинительным актом в порядке ускоренного производства направлены в суд", - сообщил начальник отдела дознания Талгарского РУП Галым Имангалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946396-avtomobil-ugnali-so-svadby-v-talgare/