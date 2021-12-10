Таразец лишился 27 млн тенге, доверившись лжериелтору

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Тараза поверил, что ему помогут с покупкой земельных участков, и передал мошеннице более 27 млн тенге, сообщает МВД на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

В управление полиции Тараза обратился 33-летний горожанин, сообщив, что некая женщина обманом завладела его деньгами.

По словам мужчины, он передал ей свыше 27 млн тенге. Мошенница пообещала пострадавшему, что поможет приобрести несколько земельных участков.

По подозрению в совершении преступления была задержана 52-летняя местная жительница. Она уже дала признательные показания. Женщину заключили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946343-tarazets-lishilsya-27-mln-tenge-doverivshis-lzherieltoru/