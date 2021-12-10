Студентов заподозрили в обмане однокурсницы в ВКО

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Первокурсница из Усть-Каменогорска обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников. На девушку оформили несколько кредитов, передает YK-news.kz.

18-летняя девушка сообщила полицейским, что кредиты оформили с помощью ее телефона. Сумма ущерба составила 900 тыс. тенге.

Городские полицейские подозревают в совершении данного преступления однокурсников потерпевшей.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946236-studentov-zapodozrili-v-obmane-odnokursnitsy-v-vko/