Мошенник собирал с астанчан задатки за несуществующие квартиры

Иллюстративное фото: pexels.com

В Нур-Султане 25 человек попались на фейковое объявление о сдаче квартиры в аренду. Полицейские задержали предполагаемого мошенника, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В полиции предположили, что, находясь дома, житель Алматы на протяжении месяца "сдавал" через интернет в аренду квартиры в Нур-Султане.

На фейковое объявление попались 25 жителей столицы. Поверив, потерпевшие по его просьбе перечисляли задатки на его электронный кошелек и только потом ехали смотреть квартиру. По прибытии же они понимали, что попались на мошенническую схему.

"По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (мошенничество). Подозреваемый обналичил порядка 400 000 тенге и потратил их на свои нужды", – сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

По информации полиции, подозреваемый был задержан в ходе ОПМ "Hi-Tech", которое проводилось в целях профилактики и противодействия киберпреступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946169-moshennik-sobiral-s-astanchan-zadatki-za-nesuschestvuyuschie-kvartiry/