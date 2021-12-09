Лжесотрудник банка выманил у актюбинки почти 800 тыс. тенге

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Жительнице Актобе позвонил лжесотрудник банка и обманным способом выманил у нее почти 800 тысяч тенге, передает МВД на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Произошел случай 3 декабря. В тот день на телефон 34-летней женщины поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка, а затем, войдя в доверие, сообщил, что неизвестные якобы пытаются снять деньги с ее счета.

Закончилось знакомство с мошенником тем, что тот завладел деньгами актюбинки в размере 780 тысяч тенге. Женщина, осознав, что с ее счета была списана крупная сумма денег, обратилась в полицию.

Сейчас в полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица. Дело расследуется по ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

"Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 4000 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", – пояснили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946149-lzhesotrudnik-banka-vymanil-u-aktyubinki-pochti-800-tys-tenge/