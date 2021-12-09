Ворвались люди в масках: разбойное нападение на АЗС совершено на юге Казахстана

Подозреваемые. Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области задержаны двое из четырех подозреваемых в разбойном нападении на АЗС, которое произошло ночью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Инцидент произошел глубокой ночью в Шардаринском районе. В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на одну из автозаправочных станций. Факт зарегистрировали по статье 192 УК РК "Разбой".

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что к АЗС подъехала Daewoo Nexia. Из нее вышли вооруженные люди в медицинских масках и направились к кассе. В это время на станции находились двое работников.

Угрожая расправой кассиру и его помощнику, злоумышленники потребовали отдать деньги, забрали из кассы 120 тысяч тенге и скрылись на машине, в которой их дожидался четвертый соучастник.

В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемых остановили в 40 км от места преступления, возле одного из аулов Жетысайского района.

Заметив полицейских, мужчины бросили транспорт и попытались скрыться. Однако двоих подозреваемых задержали на месте. Они взяты под стражу. В отношении остальных проводятся розыскные мероприятия.

Следователи выяснили, что двое из них - жители Жетысайского района, один из Акмолинской области, еще один - житель Шымкента. Все они ранее судимые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946118-vorvalis-lyudi-v-maskah-razboynoe-napadenie-na-azs-soversheno-na-yuge-kazahstana/