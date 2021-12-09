Астанчанка лишилась дорогого смартфона после вечеринки с друзьями

Иллюстративное фото: pixabay.com

Девушка выпивала в компании друзей и не заметила, как пропал ее телефон. Придя в себя, она осознала, что ее обокрали, и обратилась в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

По версии следствия, потерпевшая распивала спиртные напитки в компании друзей. Один из них, воспользовавшись тем, что девушка опьянела, тайно похитил ее смартфон.

Подозреваемый в краже 30-летний мужчина был задержан. Он сознался в содеянном и пояснил, что уже успел сбыть похищенный телефон.

Сейчас в полиции выясняют, не был ли задержанный причастен к другим похожим преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946109-astanchanka-lishilas-dorogogo-smartfona-posle-vecherinki-s-druzyami/