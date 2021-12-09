Напавшего на сотрудника колонии с молотком осужденного отправят в "Черный беркут"

Фото: КУИС МВД РК

В суде №2 Костаная вынесли приговор осужденному за нападение с молотком на сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. В итоге мужчине не только добавили срок, но теперь он отправится в "Черный беркут" в Житикаре. Подробности уголовного дела озвучиваются на официальном сайте Костанайского областного суда.

Суд установил, что 18 января 2021 года осужденный, находясь в швейном цехе колонии, нанес сотруднику удары молотком по телу и голове, причинив последнему легкий вред здоровью.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы. Обвиняемый свою вину не признал.

При вынесении приговора суд в качестве отягчающего обстоятельства учел наличие в действиях мужчины опасного рецидива преступлений.

Санкция ст.429 ч.3 УК РК (Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

С учетом предыдущего срока осужденному окончательно назначено наказание в виде 8 лет заключения в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Между тем, по информации газеты "Костанайские новости", на скамье подсудимых оказался заключенный колонии максимальной безопасности Александр Рубчиков. Мужчина в 2018 году был приговорен к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за попытку изнасилования. Отсидеть ему оставалось около года.

Однако в январе произошел инцидент в швейном цехе. Начальник отдела трудоустройства сделал ему замечание за беспорядок. На что осужденный отреагировал агрессивно, схватил молоток и напал на сотрудника. От серьезной травмы последнего уберегла теплая зимняя шапка из обмундирования.

В итоге теперь мужчина отправится отбывать срок в "Черный беркут" в Житикаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946103-napavshego-na-sotrudnika-kolonii-s-molotkom-osuzhdennogo-otpravyat-v-chernyy-berkut/