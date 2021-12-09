Мужчина получил 17 лет тюрьмы за убийство двух человек в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Мужчину, убившего двоих своих собутыльников, приговорили к 17 годам лишения свободы в Алматы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в Следственном Управлении ДП города Алматы, преступление произошло летом этого года.

В тот день вечером 43-летний осужденный распивал спиртное с двумя мужчинами во дворе частного дома. Между ними возник конфликт, в результате которого собутыльникам были нанесены смертельные ножевые ранения. Позже оба пострадавших умерли в больнице.

Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что подозреваемого задержали по горячим следам.

Его деяния были квалифицированы следствием по статье 99, часть 2 УК РК.

Приговором специализированного межрайонного уголовного суда города Алматы мужчину признали виновным и приговорили к 17 годам тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946091-muzhchina-poluchil-17-let-tyurmy-za-ubiystvo-dvuh-chelovek-v-almaty/