Свидетель жестокого убийства в Уральске: Девушка кричала о помощи, но я прошел мимо

Едиль Жамалов. Фото: uralskweek.kz

В Уральске продолжают рассматривать уголовное дело о жестоком убийстве Айнагуль Хайруллиной. На скамье подсудимых оказался ее бывший муж Бауыржан, работавший в отделе ЖКХ. Одним из очевидцев трагедии стал дворник Едиль Жамалов. Он дал свои показания, передает "Уральская неделя".

Едилю Жамалову 69 лет, около 7 лет он трудится дворником в ТОО, где работала погибшая Айнагуль. У мужчины нет своего жилья, поэтому он ночует в здании товарищества. Также стало известно, что у него имеются проблемы со слухом и зрением.

"19 апреля я убирал мусор с территории организации. Я шел выносить его за территорию. Увидел мужчину и женщину. Они были молодые, ругались. Парень крепкого телосложения, высокого роста, в костюме. На девушке была черная куртка", - пояснил свидетель в суде.

По его словам, когда он возвращался назад, то прошло некоторое время.

"Я сейчас не помню даже, может, полчаса или час. Я увидел, что парень склонился над девушкой, бьет ее. Девушка звала на помощь и просила, чтобы ей вызвали скорую помощь. Я прошел мимо в здание организации, а там сообщил ребятам о том, что видел и слышал. После этого все сотрудники выбежали на улицу и увидели, что на том месте лужа крови. А потом я от них узнал, что девушку зарезал ее бывший муж", - сказал Едиль Жамалов.

Мать погибшей плакала, слушая показания дворника. Ее пыталась поддержать старшая дочь, сидевшая рядом, но сама еле сдерживала слезы.

Когда судья предоставил возможность сторонам задать вопросы свидетелю, со своего места встала мать Айнагуль Хайруллиной.

"Почему вы не помогли моей дочери? Или хотя бы не позвали на помощь других людей? Вы видели, как она лежит на земле, просит о помощи, но вы спокойно прошли мимо нее. Почему вы так поступили?" - вопрошала женщина.

Но в ответ дворник промолчал. Судебный процесс по уголовному делу будет продолжен 20 декабря.

Напомним, в апреле этого года в Уральске полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшей жены. Мужчина незадолго до трагедии уволился из городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Айнагуль Хайруллиной было нанесено множество ножевых ранений. В машине бывшего чиновника нашли следы крови и другие вещественные доказательства. Причиной случившегося могла стать ревность. Родные погибшей просили пожизненного заключения для ее бывшего супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946078-svidetel-zhestokogo-ubiystva-v-uralske-devushka-krichala-o-pomoschi-no-ya-proshel-mimo/