Серия краж из частных домов произошла в Алматы, подозреваемый - 22-летний парень

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Алматинские полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж, которые произошли в нижней части города, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии Управления полиции Алатауского района, 22-летний уроженец Алматинской области обворовывал частные дома в нижней части Алматы.

Начальник УП Ильяс Омирсериков отметил, что подозреваемый проникал в чужие квартиры и крал оттуда мелкую технику, ювелирные изделия и деньги.

Чаще всего, как рассказал полицейский, кражи происходили днем, когда хозяева находились на работе.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

"На данный момент установлена причастность задержанного к четырем аналогичным эпизодам. Задержанный дал признательные показания", – указал Омирсериков.

По всем фактам открыты уголовные дела, которые в итоге объединили в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК.

Подозреваемого в данный момент проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945961-seriya-krazh-iz-chastnyh-domov-proizoshla-v-almaty-podozrevaemyy-22-letniy-paren/