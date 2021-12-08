Спецоперация в Нур-Султане: ликвидирован крупный канал поставки наркотиков

Наркотики. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Столичные борцы с наркопреступностью провели спецоперацию, в результате которой остановили деятельность преступной группы, которая занималась поставкой и реализацией наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальной странице ДП города Нур-Султан в Instagram.

Как сообщили правоохранители, организатором и основным поставщиком наркотиков являлся 32-летний житель Жамбылской области, у которого в ходе задержания и обыска нашли дорожную сумку с почти 27 килограммами гашиша.

У второго подозреваемого - 31-летнего жителя Костанайской области - в ходе обыска в машине обнаружили и изъяли еще около 9 килограмм гашиша.

Полицейские проработали преступные связи фигуранта и провели ряд задержаний, чтобы пресечь деятельность преступной группы. Так за хранение и сбыт наркотиков были задержаны еще трое соучастников преступной цепи.

При обыске у них изъяли наркотики, которые они намеревались сбыть на территории столицы.

Установлено, что у каждого члена группы были свои роли и обязанности: одни находили поставщиков, другие организовывали хранение и продажу, а также перевозку наркотиков.

Общий вес изъятых наркотиков составил около 37 килограммов.

Сообщается, что задержанные уже дали признательные показания.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 297, часть 3 УК РК ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Статистика Департамента полиции гласит, что с начала года из незаконного оборота изъято 130 килограмм наркотических средств:

2,3 кг героина;

героина; около 80 кг гашиша;

гашиша; 5,7 кг "синтетики".

Кроме того, ликвидирована деятельность 2 нарколабораторий, выявлено и заблокировано 49 наркосайтов. Возбуждено 189 уголовных дел, в том числе 135 по фактам незаконного изготовления, переработки и перевозки в целях сбыта наркотических средств.

Правоохранители также отмечают помощь со стороны бдительных горожан. Благодаря их помощи удалось задержать 25 наркокурьеров.

Столичные полицейские поблагодарили неравнодушных жителей за активную гражданскую позицию и оказание помощи в задержании правонарушителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945913-spetsoperatsiya-v-nur-sultane-likvidirovan-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-video/