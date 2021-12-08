Нуждался в деньгах: алматинца заподозрили в угоне авто своего соседа по комнате

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26-летний мужчина задержан стражами порядка в Алматы. Его подозревают в том, что он похитил машину своего соседа, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр рассказал об угоне автомобиля марки Toyota.

"Подозреваемый, с целью незаконного обогащения, тайно похитил автомашину Toyota Camry. С потерпевшим мужчина проживал в одной комнате общежития. Судя по всему, план кражи фигурант вынашивал долго: когда сосед уснул, он взял ключи, отключил сигнализацию и уехал", - отметил он.

По словам начальника УП, автомобиль мужчина спрятал у родственников в Алматинской области. Там ее и обнаружили сотрудники полиции.

Задержанный признался в содеянном и заявил, что нуждался в деньгах.

"По словам подозреваемого, мысль о легкой наживе пришла неожиданно и удержаться от соблазна он, якобы, не смог", - пояснил Абулхайыр.

Мужчина водворен в ИВС. Дело расследуют по 188 статье УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945902-nuzhdalsya-v-dengah-almatintsa-podozrevayut-v-ugone-mashiny-svoego-soseda-po-komnate/