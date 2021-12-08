Наркосодержащий препарат продали без рецепта в аптеке в Семее

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Продажу наркосодержащего лекарственного препарата фармацевтом выявили одной из аптек Семея, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

ОПМ "Дәрмек", направленное на выявление правонарушений в сфере законного оборота наркотических средств, прошло в ВКО.

Особое внимание было уделено фактам безрецептурного отпуска лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также нарушению правил обращения с такими веществами.

За время проведения ОПМ стражи порядка выявили 3 преступления в отношении медицинских работников, допустивших нарушения правил оборота препаратов, содержащих наркотические средств, (статья 303 УК РК), а также одно правонарушение, выразившееся в безрецептурном отпуске лекарственного препарата фармацевтом одной из аптек города Семей (статья 426 КРКоАП).

Материал был направлен в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ВКО для привлечения к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945833-narkosoderzhaschiy-preparat-prodali-bez-retsepta-v-apteke-v-semee/