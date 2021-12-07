Пенсионерку насмерть сбила снегоуборочная машина в Нур-Султане

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Сегодня около 15:45 по проспекту Тлендиева мини-погрузчик совершил наезд на пенсионерку, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как рассказали правоохранители, мини-погрузчик в момент трагедии двигался задним ходом по проспекту и занимался уборкой снега.

Водитель спецтехники допустил наезд на 65-летнюю женщину, которая шла по тротуару, в результате чего она погибла.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят дознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945794-pensionerku-nasmert-sbila-snegouborochnaya-mashina-v-nur-sultane/