Филиппинец подвергся нападению в Караганде

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Нападение на гражданина Филиппин произошло в Караганде. Мужчина поздно возвращался домой с работы и был ограблен в подъезде, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

4 декабря около 00.30 часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что в многоэтажном доме по проспекту Шахтеров произошло ограбление.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. 39-летний гражданин Филиппин пояснил, что преподает в одном из учебных заведений и после работы поздно возвращался домой.

Когда зашел в подъезд, на него неожиданно напал неизвестный. Он нанес иностранцу телесные повреждения, отобрал деньги и наушники. Сумма ущерба составила 170 тысяч тенге.

Вскоре полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Проводится расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945723-filippinets-podvergsya-napadeniyu-v-karagande/