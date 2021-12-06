Подростки избили и обматерили охранника, сделавшего им замечание в Нур-Султане

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Нур-Султане полицейские задержали несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на охранника театра, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, на канал "102" поступило сообщение о том, что несовершеннолетние напали на охранника театра по улице Кунаева.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что около 18.30 подростки в возрасте 14-16 лет пришли на площадь возле театра со скейтбордами и стали производить трюки. Во время катания к ним подошел 40-летний охранник и сделал замечание.

В ответ подростки начали нецензурно выражаться и продолжили кататься. После чего мужчина направился в сторону, где лежали их вещи и, взяв в руки сумку и скейтборд, хотел вызвать полицию. Но в этот момент несовершеннолетние напали на него и стали наносить удары со всех сторон, говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции УП района "Есиль" все участники инцидента были доставлены в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", несовершеннолетние взяты на профилактический учет в полиции.

В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по статье 127 КРКобАП.

Ранее мы сообщали также, что трое несовершеннолетних в столице инсценировали ограбление в одном из банков, чтобы снять видеоролик для социальных сетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945570-podrostki-izbili-i-obmaterili-ohrannika-sdelavshego-im-zamechanie-v-nur-sultane/