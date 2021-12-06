Житель Алматинской области подделывал документы, позволяющие кандасам получать завышенные выплаты

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В Алматинской области 40-летний мужчина подделывал документы, которые предоставляли кандасам право получить завышенные выплаты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Сотрудники территориального департамента АФМ по Алматинской установили гражданина 1971 года рождения, который занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек.

Эти документы предоставляли кандасам, прибывшим из Китая, право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат.

Установлены факты изготовления трудовых книжек, свидетельств о рождении и свидетельств о заключении брака.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы.

Мужчина был осужден за совершение преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945531-zhitel-almatinskoy-oblasti-poddelyval-dokumenty-pozvolyayuschie-kandasam-poluchat-zavyshennye-vyplaty/