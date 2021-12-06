Несуществующее авто за 9 млн тенге "продали" жителю Алматинской области (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

9 млн тенге за несуществующее авто отдал аферисту житель Алматинской области. Мужчина обратился с заявлением в полицию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

9 ноября в дежурную часть Илийского РУП обратился местный житель. Он попросил принять меры в отношении некоего мужчины, который "продал" ему несуществующее авто за 9 млн тенге.

По словам замначальника Илийского РУП Айдара Абдрахманулы, стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался уроженец Алматинской области.

Выяснилось, что злоумышленник обманывал людей, предлагая им купить дорогую машину за более низкую цену. Но после получения денег больше не выходил на связь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

Отмечается, что подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности по аналогичной статье, тогда удалось доказать четыре факта.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945484-nesuschestvuyuschee-avto-za-9-mln-tenge-prodali-zhitelyu-almatinskoy-oblasti-video/