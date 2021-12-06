Почти 400 бутылок суррогатного алкоголя нашли у сельчанина в Павлодарской области

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Участковый полицейский обнаружил у 28-летнего сельчанина 382 бутылки суррогатного алкоголя без акцизных марок, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника ОП Павлодарского района Аян Анишев, всего было обнаружено 44 бутылки вина и 339 бутылок водки. Ни на одной из них не было акцизных марок.

Сам подозреваемый пояснил, что всю партию приобрел по низкой цене для перепродажи. Мужчина признал, что о возможности отравить суррогатом своих же односельчан он не задумывался.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В итоге в отношении сельчанина возбудили административное производство по статье 463 КоАП РК ("Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления").

Всю нелегальную алкогольную продукцию у подозреваемого изъяли, а материалы дела полиция направит в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945469-pochti-400-butylok-surrogatnogo-alkogolya-nashli-u-selchanina-v-pavlodarskoy-oblasti/