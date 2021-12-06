"По 12 часов пас скот": мужчину держали в трудовом рабстве в Актюбинской области

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На онлайн-брифинге МВД сообщили о факте трудовой эксплуатации 47-летнего мужчины в Актюбинской области - более полугода его заставляли пасти скот и жить в зимовке, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию глава крестьянского хозяйства, житель Актюбинской области, который путем обмана и использования уязвимого положения в течение семи месяцев подвергал трудовой эксплуатации 47-летнего мужчину.

Потерпевший по 12 часов в день пас скот, проживал на зимовке в 50 км от ближайшего населенного пункта", - сообщил замглавы департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов.

Ранее в МВД рассказали, как жительницу Уральска принуждали ходить в сауну к мужчинам для занятия проституцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945449-po-12-chasov-pas-skot-muzhchinu-derzhali-v-trudovom-rabstve-v-aktyubinskoy-oblasti/