ОПГ из 10 человек ликвидировали в Актюбинской области (видео)

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Деятельность организованной преступной группы пресекли в Актюбинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, в Актюбинской области ликвидирована ОПГ в составе 10 человек: Абубакирова, Амиржанова, Дуймухановой, Бекназарова, Избаганбетова, Еспамбетова, Матаюпова, Сагинтаева, Таржанова и Шаграева.

Преступная группа организовала 16 незаконных игорных точек - электронные казино на территории региона.

Роли разделялись на "менеджеров-контролеров" (контроль кассиров-операторов) и "менеджеров-контролеров игровых терминалов" (инкассация денежных средств).

Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства, а члены ОПГ осуждены к различным срокам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945438-opg-iz-10-chelovek-likvidirovali-v-aktyubinskoy-oblasti-video/