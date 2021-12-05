47-летний пропавший житель Темиртау найден мертвым

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Темиртау полицейские раскрыли убийство мужчины, обратив внимание на информацию о его розыске, которая распространялась в социальных сетях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"3 декабря в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления полиции Темиртау выявили факт пропажи 47-летнего жителя города. Сообщалось, что мужчина пропал без вести 23 ноября, ушел из дома и не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в полиции. Для установления и нахождения пропавшего был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. К поисковым мероприятиям подключились и волонтеры", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий стражам порядка удалось установить, что пропавший стал жертвой убийства.

"5 декабря по "горячим следам" сотрудниками полиции задержан 50-летний житель этого же города, который дал признательные показания в совершении убийства, указав на место нахождения трупа. На месте работает следственно-оперативная группа, изъяты следы преступления", – добавили в пресс-службе.

В полиции заключили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945348-47-letniy-propavshiy-zhitel-temirtau-nayden-mertvym/