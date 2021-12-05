Массовую драку устроили на проезжей части в Актау (видео)

Драка на проезжей части. Кадр из видео: lada.kz

В Актау прямо на проезжей части произошла массовая драка. Региональные СМИ публикуют кадры с места разборки.

Видео потасовки сняли в ночь на 4 декабря перед магазином Abdi в 27 микрорайоне, кадры с места событий публикует Lada.kz. На них видно, как несколько парней и девушек дерутся прямо на проезжей части. Позже на место прибыли полиция и скорая помощь.

Издание ожидает комментарий от департамента полиции региона.

Как пишет Zakon.kz, потасовка произошла из-за музыкальной композиции, которую в заведении заказали несколько раз подряд. О таком поступке группы своих товарищей рассказал один из участников драки.

Этот жест, в свою очередь, не понравился компании ребят, которые находились за соседним столиком. Сообщается, что началась драка внутри помещения, а продолжилась уже на улице.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945337-massovuyu-draku-ustroili-na-proezzhey-chasti-v-aktau-video/