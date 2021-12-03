Жителей Тараза обманули на 50 млн тенге (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Предполагаемую мошенницу задержали стражи порядка в Таразе. Полицейские считают, что она обманула горожан на 50 млн тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Ранее в УП города обратился 57-летний житель Тараза. Мужчина пояснил, что в июне текущего года некая женщина, представившись сотрудником акимата, обещала помочь приобрести квартиру и завладела его деньгами. Мужчина лишился 1,8 млн тенге.

В ходе ОРМ стражи порядка установили 46-летнюю женщину. Она находится в СИЗО по подозрению в совершении 11 аналогичных эпизодов. Предполагается, что подозреваемая обманула жителей города на 50 млн тенге.

Ведется следствие по статье "Мошенничество". Подозреваемая дала признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945144-zhiteley-taraza-obmanuli-na-50-mln-tenge-video/