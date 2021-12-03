Алматинка потратила более 11 млн тенге на мошенника, с которым познакомилась в Сети

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Алматинка лишилась более 11 миллионов тенге, познакомившись в интернете с молодым человеком, который оказался мошенником. Под разными предлогами он получил от девушки немалую сумму. Об этом рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда на официальной странице в соцсети Facebook.

Некий гражданин Ф. создал на сайте знакомств страницу, где разместил вымышленные данные и чужое фото. Познакомившись с Х., он назвался ей Александром, а в ходе переписки пара обменялась номерами. Втереться в доверие Х. молодому человеку оказалось несложно, после чего он начал просить у девушки деньги.

Для просьб у парня были "веские" основания - сначала у него "умерла" мать, для "похорон" которой ему понадобилось заложить авто, затем машина "сломалась" по дороге и он не мог доехать до дома. А полученный перевод он обещал вернуть по приезду.

"Полоса невезения" преследует его – именно в этот момент задерживают сотрудники полиции. Конечно, нужны деньги, чтобы, мол, не посадили. Затем на арену выходит другой вымышленный герой по имени Азамат (он же Александр), который тревожным голосом сообщает, что Александру нужны деньги в камере", - сообщили в пресс-службе.

После этого от Азамата поступило сообщение, что Александр перерезал себе вены на допросе. А переданные ему деньги якобы попали в карман оперативному сотруднику. Далее девушке рассказали о том, что после судебного процесса парня выпустят, но снова проблема - он якобы проигрался в карты и задолжал криминальным лицам немалые деньги.

Затем Х. звонит еще один человек, который сообщил, что Азамата "убили" полицейские, и снова нужны деньги.

В общей сложности Х. передала 11 171 400 тенге, отправляя деньги на карточные счета, через сотовую связь, на онлайн-кошелек и даже оставляла деньги в указанных местах. Деньги осужденный Ф., как потом выяснилось, потратил на личные нужды, часть действительно проиграл.

Районный суд №2 Медеуского района осудил Ф. по статье 190 часть 4 пункт 2 УК РК на шесть лет лишения свободы. Городской суд оставил приговор в силе. Между тем, смягчающим обстоятельством дела стало наличие у осужденного малолетнего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945127-almatinka-potratila-bolee-11-mln-tenge-na-moshennika-s-kotorym-poznakomilas-v-seti/