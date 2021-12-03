Завладел 170 тыс. евро бизнесмена: иностранца экстрадировали в Казахстан из Германии

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В Казахстан экстрадировали из Германии находившегося в международном розыске гражданина России Сергея Шубина. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Экстрадиция проведена сотрудниками Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана.

"Сергей Шубин подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел денежными средствами предпринимателя из Акмолинской области в сумме 170 000 евро (около 84 млн тенге по текущему курсу - прим. ред.)", - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что договоренность с немецкой стороной об экстрадиции россиянина ввиду отсутствия договора между Казахстаном и Германией о выдаче разыскиваемых лиц была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.

Сейчас Сергей Шубин водворен в следственный изолятор Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945077-zavladel-170-tys-evro-biznesmena-inostrantsa-ekstradirovali-v-kazahstan-iz-germanii/