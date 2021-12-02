Переоделся в женщину ради кражи: бриллианты на 4 млн тенге похитили в Алматы (видео)

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50-летнего мужчину задержали по подозрению в серии краж в Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник управления криминальной полиции ДП города Куатбек Науатов рассказал, что подозреваемый проникал в чужие квартиры путем подбора ключей. По его словам, несколько раз мужчина попадал в объективы камер.

"В какой-то момент подозреваемый решил изменить почерк промысла и стал идти на кражи в женской одежде и в парике", - отметил Науатов.

По его информации, во время последнего преступления были украдены драгоценности на 4 млн тенге. Кража произошла в микрорайоне Жетысу-2.

На данный момент доказана причастность задержанного к 8 аналогичным эпизодам, подчеркнули в полиции.

В совершении этих преступлений подозревают 50-летнего россиянина. Подчеркивается, что мужчина уже был неоднократно судим за совершение краж.

Фото подозреваемого: Polisia.kz

В отношении подозреваемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944988-pereodelsya-v-zhenschinu-radi-krazhi-brillianty-na-4-mln-tenge-pohitili-v-almaty-video/