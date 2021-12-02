Сдавали несуществующую квартиру: пару из Караганды подозревают в мошенничестве

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Предполагаемых квартирных аферистов задержали стражи порядка в Караганде, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

31-летняя жительница Караганды обратилась в полицию на прошлой неделе. Потерпевшая пояснила, что планировала арендовать квартиру. В Сети она нашла объявление и связалась с автором.

Ответившая на звонок женщина попросила предоплату. Обратившаяся перечислила "хозяйке" квартиры 32 тыс. тенге.

Когда потерпевшая решила проверить жилплощадь, то выяснилось, что квартиры вовсе не существует.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 26-летняя женщина и 29-летний мужчина. Подозреваемые дали признательные показания. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Расследование ведется по статье "мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944956-sdavali-nesuschestvuyuschuyu-kvartiru-paru-iz-karagandy-podozrevayut-v-moshennichestve/