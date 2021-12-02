Как минимум девять алматинцев купили несуществующие квартиры

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В Алматы промышляла мошенница, которая сдавала горожанам несуществующие квартиры, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

По версии следствия, мошенница размещала объявления о сдаче квартиры в аренду по цене ниже рыночной. Когда же "арендаторы" находились, происходило следующее.

"Встречаясь с предполагаемыми клиентами, (злоумышленница – прим. ред.) составляла договор аренды. При этом заверяла граждан в том, что ввиду ремонта перед заселением новых постояльцев показать им квартиру не может.

Получала от клиентов стопроцентную оплату. После получения денег переставала выходить на связь", – рассказал замглавы УП Жетысуского района Асхат Даулетияров.

Подозреваемую в мошенничестве задержали – ею оказалась некая гражданка А. В полиции предоставили снимок задержанной.

Задержанная женщина. Фото: polisia.kz

"По факту мошенничества в нашем подразделении расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 190 УК РК. В ходе разбирательств выяснилась ее возможная причастность как минимум к 9 аналогичным эпизодам. Общий ущерб составил более 500 тысяч тенге", – добавил Даулетияров.

На период следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она водворена в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944951-kak-minimum-devyat-almatintsev-kupili-nesuschestvuyuschie-kvartiry/