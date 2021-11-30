Пьяного водителя без прав задержали полицейские в Нур-Султане (видео)

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Патрульные полицейские в Нур-Султане задержали пьяного водителя, который ранее был лишен прав, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Стражи порядка заметили ночью на дороге автомобиль марки Mitsubishi Lancer, который неуверенно двигался. Инспекторы решили остановить авто, чтобы проверить водителя.

Как оказалось, водитель находился в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало легкую степень. Кроме того, выяснилось, что 25-летний водитель в прошлом году был лишен водительских прав за пьяное вождение.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по 346 статье УК РК. Машину водворили на коммунальную стоянку.

По данному факту проводят дознание. Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944683-pyanogo-voditelya-bez-prav-zaderzhali-politseyskie-v-nur-sultane-video/