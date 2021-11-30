Бизнесмен нанес ущерб на 300 млн тенге в Карагандинской области

Кадр из видео: АФМ РК

В Карагандинской области пресечена деятельность директора ТОО "ГорСнаб", который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, гражданин Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы.

За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы.

В результате государству был нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.

Бизнесмена приговорили к 2,5 годам.

Напомним, ранее сообщалось, что павлодарец нанес ущерб государству на полмиллиарда тенге. Также в Восточно-Казахстанской области ликвидировали ОПГ, которая причинила ущерб в 900 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944658-biznesmen-nanes-uscherb-na-300-mln-tenge-v-karagandinskoy-oblasti/