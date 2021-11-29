44-летнюю женщину подозревают в торговле наркосодержащими препаратами в Атырау

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В ходе ОПМ "Дармек" борцы с наркопреступностью в Атырауской области задержали 44-летнюю жительницу Атырау, которую заподозрили в торговле наркосодержащими препаратами: "Трамадолом" и "Тропикамидом". Об этом сообщается на официальной странице регионального ДП в Instagram.

Как сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, 29 ноября стражи порядка установили, что гражданка 1977 года рождения на территории города продала 100 штук "Трамадола" и 63 штуки "Тропикамида".

В отношении нарушительницы собрали материалы по статье 426 КоАП РК ("Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники").

Документы направили в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944518-44-letnyuyu-zhenschinu-podozrevayut-v-torgovle-narkosoderzhaschimi-preparatami-v-atyrau/