Организатор преступной схемы получил госсубсидий на 140 млн тенге в ВКО

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Факт незаконного получения государственных субсидий на 140 млн тенге пресекли в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий.

В частности, один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 годы при подаче заявок в рамках госпрограммы "Развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.

Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного крупного рогатого скота. Он взят под стражу.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее в Павлодаре выявили хищение субсидий на 216 млн тенге. Указывалось, что житель города выдавал обычных коров за племенных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944476-organizator-prestupnoy-shemy-poluchil-gossubsidiy-na-140-mln-tenge-v-vko/