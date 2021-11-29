Девушкам на востоке Казахстана сдавали несуществующие квартиры

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На востоке Казахстана задержали женщину, подозреваемую в обмане двух казахстанок. Подробности дела приводит МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

В начале ноября в полицию Усть-Каменогорска обратилась 19-летняя студентка вуза, которая сообщила, что 10 апреля в приложении наткнулась на объявление об аренде квартиры. Увидев заманчивую цену, девушка поспешила позвонить.

"Дозвонившись, на конце провода ей ответила женщина, которая в ходе разговора потребовала у студентки предоплату за жилье, мотивируя тем, что она не первая, кто хочет заселиться в квартиру, на что потерпевшая, не раздумывая, через мобильное приложение отправила деньги.

После выполнения условия девушка пошла на назначенный просмотр жилья, куда "арендодатель" не явилась. Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч тенге", – рассказали в МВД.

В ходе расследования полицейские выяснили, что эта же женщина, вероятно, причастна к еще одному аналогичному преступлению.

"Так, в Иртышский ОП УП города Усть-Каменогорска обратилась еще одна 22-летняя жительница Уланского района, которая тоже стала жертвой псевдоарендодателя. В своем заявлении она пояснила, что в конце января по вышеупомянутой схеме ее обманули, завладев 15 тысячами тенге", – добавили представители министерства.

В результате расследования была задержана 32-летняя жительница Павлодарской области, которая созналась в совершении данных преступлений. Выяснилось, что она несколько раз была судима по факту мошенничества.

"На данный момент подозреваемая находится в следственном изоляторе города Павлодара. Полиция проверяет причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество", санкция которой предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы", – заключили в Министерстве внутренних дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944475-studentkam-na-vostoke-kazahstana-sdavali-nesuschestvuyuschie-kvartiry/