Обещали помощь с кредитами: двух девушек задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы полицейские задержали двух девушек, которых подозревают в серии преступлений, связанных с мошенничеством, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, подозреваемые в возрасте 19 и 30 лет предлагали "помощь" в получении потребительских и товарных кредитов.

Замначальника УП Жетысуского района Асхат Даулетияров рассказал, что подозреваемые действовали через Интернет. На данный момент стражи порядка предварительно установили их причастность к 8 фактам мошенничества.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

По данным полицейского, схема выглядела так: через сайт объявлений пользователям предлагали оформить товарный кредит на крупную сумму денег. "Клиентам" обещали, что после оформления информация о кредите нигде не будет фиксироваться и долг исчезнет сам по себе.

"Например, если оформляли кредит на миллион тенге, 100 тысяч из них давали потерпевшим, остальное оставляли себе", – уточнил Даулетияров.

Данный факт зарегистрировали по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190, часть 1 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944405-obeschali-pomosch-s-kreditami-dvuh-devushek-zaderzhali-v-almaty/